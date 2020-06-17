Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Adem T'nin kullandığı 32 ABC 615 plakalı otomobil, kent merkezindeki Aksu Caddesi'nde Osman T. yönetimindeki 32 AP 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.