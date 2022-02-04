HABERTURK.COM / İHA

Isparta’da dün etkili kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olması sonrası tellerde baskı oluşturan karlar elektrik tellerini koparak kıvılcım çıkmasına sebep oldu. Gece yarısı kopan elektrik telleri geceyi aydınlattı.

TAMİR ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Enerji dağıtım firması tarafından arıza yaşanan noktalarda hasar tespit ve tamir çalışması başlatıldı.

Saatlerdir elektriği olmayan vatandaşlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.