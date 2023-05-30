Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sezgin Özen'in kullandığı kamyonet, Dibekli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada, kamyonette bulunan Rafet Çürük olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Özen yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Özen hastaneye kaldırıldı.

Çürük'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.