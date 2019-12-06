06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine valiliğin başlattığı soruşturma, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından sürdürülecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bazı kamu görevlilerinin ihmalinin bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi üzerine valilik tarafından başlatılan soruşturmada görevlendirilen Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, çalışmasını tamamlandı.
Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin ele alındığı ayrıntılı bir durum tespiti yapılan soruşturma dosyasında, zanlı Zafer P'nin, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi.
SORUŞTURMAYI BAKANLIK DEVRALDI
İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen müfettişler devraldı.
Bakanlıkça görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.
OLAY
Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım'da eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçakla öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.
Olayda bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine ise Isparta Valiliğince idari soruşturma başlatılarak bir vali yardımcısı görevlendirilmişti.
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