28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isparta Valiliği´nden yapılan açıklamaya göre, Gelendost´a bağlı Keçili köyünde koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine köyün karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Gelendost ilçemize bağlı Keçili köyünde 3 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.Gelendost İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Keçili köyü, enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 28/04/2020- 12/05/2020 tarihleri arasında 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Bu süre boyunca köye giriş çıkışlar izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282´nci maddesi kapsamında idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır" denildi.
KAYMAKAM: 14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAKTIR
Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy'de de pozitif vakayla karşılaşılması üzerinde karantina kararının alındığı açıklandı. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; bugün itibariyle Beyköy köyümüzde yeni pozitif vakalarımızla karşılaştık. Vakalarımızın filyasyon çalışmalarının sonucunda temaslı vatandaşlarımız tespit edilmiştir. Filyasyon çalışmaları yarın da devam edecektir. Ancak hastalıktan korunmamanın en doğru yolunun tedbirleri sıkı tutmak olduğunu bilerek Beyköy köyümüzde 14 günlük karantina uygulanacaktır. Yayılımın engellenmesi için önemli olan bu ve bunun gibi tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz uymasıdır. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz sokağa çıkmayalım, kurallara uyalım ve en kısa zamanda bu musibetten kurtulalım. Sevdiklerimizle en güzel yarınlarda birlikte ve mutlu hayatlar sürebilmemiz için, her tedbire harfiyen uymamız önem taşıyor. Telaş yok, panik yok, tedbir var. Kararlara uyuldukça başaracağız. Evde kal Şarkikaraağaç" ifadelerini kullandı.
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