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        Haberler Gündem Isparta Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Isparta Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu! Isparta Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve saat 17.00'de oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Isparta Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Isparta Yerel Seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:22
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