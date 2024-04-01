Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu! Kayseri Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Kayseri Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Kayseri Yerel Seçim sonuçları...
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Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Bu seçimde YSK, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek, saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanarak, yerel yöneticilerini seçti. Seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kayseri şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
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MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kayseri şehrinin Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu.
Kayseri'de açılan sandık sayısı yüzde 99.5'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ak Parti Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 KAYSERİ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kayseri ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Akkışla: CHP ilçe adayı Mustafa Dursun yüzde 46.21 ile kazandı.
Bünyan: MHP ilçe adayı Selahattin Metin yüzde 45.08 ile kazandı.
Develi: Ak Parti ilçe adayı Adem Şengül yüzde 36.13 ile kazandı.
Felahiye: CHP ilçe adayı Şeref Güleser yüzde 52.73 ile kazandı.
Hacılar: Ak Parti ilçe adayı Bilal Özdoğan yüzde 39.04 ile kazandı.
İncesu: Ak Parti ilçe adayı Mustafa İlmek yüzde 44.86 ile kazandı.
Kocasinan: Ak Parti ilçe adayı Ahmet Çolakbayrakdar yüzde 35.45 ile kazandı.
Melikgazi: Ak Parti ilçe adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu yüzde 37.25 ile kazandı.
Özvatan: MHP ilçe adayı Halit Demir yüzde 70.14 ile kazandı.
Pınarbaşı: CHP ilçe adayı Deniz Yağan yüzde 33.80 ile kazandı.
Sarıoğlan: MHP Parti ilçe adayı Bekir Ayyıldırım yüzde 36.48 ile kazandı.
Sarız: CHP ilçe adayı Ömer Faruk Eroğlu yüzde 45.93 ile kazandı.
Talas: Ak Parti ilçe adayı Mustafa Yalçın yüzde 33.50 ile kazandı.
Tomarza: İyi Parti ilçe adayı Osman Koç yüzde 54.61 ile kazandı.
Yahyalı: Ak Parti ilçe adayı Esat Öztürk yüzde 44.10 ile kazandı.
Yeşilhisar: Ak Parti ilçe adayı Halit Taşyapan yüzde 41.91 ile kazandı.
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EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
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2019 YEREL SEÇİMLERDE KAYSERİ'DE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Kayseri'de Ak Parti adayı Memduh Büyükkılıç yüzde 63.39 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; İyi Parti Belediye Başkan adayı Dursun Ataş yüzde 31.52 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan ise yüzde 2.75 oy oranı ile seçimi tamamladı.
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