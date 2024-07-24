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        İspanyollardan Beşiktaş iddiası! Clement Lenglet gündemde

        Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Barcelona'nın Fransız stoperi Clement Lenglet'i gündeme aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:54
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          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Clement Lenglet'i kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor.

        • 2

          Hansi Flick'in planları arasında yer almayan Lenglet için Barcelona bir çözüm arıyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden 29 yaşındaki Fransız stoper, Avrupa'dan bir takım istiyor.

        • 3

          Barcelona, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız stoper Clement Lenglet'e sözleşme feshi önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Lenglet'in yeni bir takım bulamaması durumunda sözleşme feshinin son çare olabileceği belirtiliyor.

        • 4

          Barcelona, Clement Lenglet'i 2018-19 sezonunda Sevilla'dan 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. İspanyol devi, Lenglet'i 2022-23 sezonunda Tottenham'a, 2023-24 sezonunda ise Aston Villa'ya kiraladı.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi. Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez de sarı kart gördü.

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