İspanyol polisler tarafından raporlanan paranormal bir vaka: Vallecas Davası

Seans sırasında bir öğretmenleri onları yakaladı ve ouija tahtasını alarak kırdı. Ancak arkadaşları, öğretmenleri gelmeden hemen önce tahtadan tuhaf bir dumanın çıktığını ve bu dumanın Estefanía'nın burnundan girdiğini söyledi.

Genç kız, o seanstan sonra bir daha eskisi gibi olamadı ve doktorların açıklayamadığı ilginç semptomlar göstermeye başladı. Estefanía tuhaf kasılmalara, halüsinasyon görmeye ve onu korkutan sesler duymaya başladı. Ne doktorlar ne de aile, kızın bu tuhaf durumuna bir açıklama getiremiyordu.

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