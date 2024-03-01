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        Haberler Spor Futbol İspanyol oyuncu Juan Mata, futbolu bırakmak istemediğini ifade etti - Futbol Haberleri

        İspanyol oyuncu Juan Mata, futbolu bırakmak istemediğini ifade etti

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Juan Mata, geleceği hakkında İspanya basınına açıklamalar yaptı. Mata, "Başka ülkelerde yaşayamayacağım deneyimi futbol aracılığıyla yaşamayı seviyorum ve umarım bunu yapmaya devam edebilirim." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:33
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        Juan Mata, geleceği hakkında konuştu!
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        Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda top koşturduktan sonra Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe ile el sıkışan Mata, geride kalan sezonun kendisi için harika bir deneyim olduğunu belirtti.

        İspanyol oyuncu açıklamasında, "Futbolu bırakmadım ve emekli olmayı da düşünmüyorum. Burada Londra'da antrenman yapıyorum ve yakın zamanda Japonya'da oynadım, gerçek şu ki bu eşsiz bir deneyimdi. Kültürel ve sportif olarak farklıydı. Ligi kazandığımız için oradaki kariyerim harika bir şekilde sona erdi. Andres Iniesta'yla aynı takımı paylaşımak harika bir duyguydu."ifadelerini kullandı.

        JUAN MATA'NIN KARİYERİ

        Kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Juan Mata, sonrasında Valencia, Chelsea ve Manchester United formalarını giydi.

        Manchester United'la sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Mata, geçtiğimiz yılın eylül ayında Vissel Kobe'ye transfer oldu.

        Kariyeri boyunca çıktığı 651 maçta 142 gol ve 158 asistlik performans gösterdi.

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