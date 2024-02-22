İspanyol çiftçiler "tarihi" olarak nitelendirdikleri Madrid'deki eylemlerini sonlandırdı
İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri traktörlerle yol kapatma eylemlerini başkent Madrid'e taşıyan çiftçiler, "tarihi" olarak nitelendirdikleri gösterilerini sonlandırdı.
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Çiftçiler ve hayvan yetiştiricilerinin katıldığı eylem dolayısıyla dün Madrid kent merkezinde, trafik sabahtan itibaren kapatıldı.
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Sendikalar, uzun süren müzakerelerin ardından, çevre yollarda bekleyen traktörlerin kent merkezine girişi için izin aldı.
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İlk olarak Madrid'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda (Plaza de la Independencia) toplanan binlerce çiftçi, 500'den fazla traktörün gelişiyle Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürüdü.
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Sendikalar 13 bin, Madrid Valiliği ise 4 bin kadar gösterici olduğunu duyurdu.
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Eylem sırasında zaman zaman çiftçiler ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Olaylarda 5 çiftçi ve 5 polisin yaralandığı, bunlardan 3'ünün (2 çiftçi, 1 polis) hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
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Protesto güzergahlarında Madridliler tarafından alkışlarla karşılanan çiftçilerin bağlı olduğu sendikalar, "seslerini duyurmayı başardıklarını ve tarihi bir eylem gerçekleştirdiklerini" savundu.
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EYLEMLERİNE GELECEK GÜNLERDE DEVAM EDECEKLER
Buna rağmen hükümetin sunduğu 18 maddelik önlem paketine "hayır" diyen ve somut adımlar bekleyen çiftçiler, gelecek günlerde de eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
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Katalonya'daki çiftçilerin bağlı olduğu dernekler, 27 ve 28 Şubat'ta Fransa sınırında eylem yapacaklarını duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı, çiftçilerin 6 Şubat'tan bu yana devam eden eylemlerinde şimdiye kadar 55'ten fazla kişinin gözaltına alındığını ve 3 bin 196 kişiye idari veya para cezası kesildiğini bildirdi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.