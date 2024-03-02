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İspanya’nın Valencia kentindeki bir apartmanda 22 Şubat’ta meydana gelen yangın sonrasında evcil bir kedi, dün sağ bulunarak sahibine teslim edildi. Genç kadının kedisine ağlayarak sarılma anları kameraya yansıdı.

CANLI OLARAK BULUNDU Valencia polisi, dün yaptığı açıklamada “Bu kedi yangından bir hafta sonra canlı olarak bulundu. 11'inci kata sığınmıştı” dedi.

"HAYATTA KALAN BİR KEDİYİ KURTARDIK" REKLAM Valencia itfaiyesi ise “Binadaki eşyaların ve belgelerin kurtarılması için çalışmalar yürütürken, sütunun içindeki bölmede hayatta kalan bir kediyi kurtardık” dedi.

YANGIN ESNASINDA SAHİBİ EVDE YOKTU Yerel basın kedinin adının Coco olduğunu ve sahibi Andrea Rubio’un yangın sırasında evinde olmadığını belirtti. Valencia’da 22 Şubat’ta bir apartmanda başlayan yangın hızlı bir şekilde binaya yayılmış ve 10 kişi yaşamını yitirmişti.