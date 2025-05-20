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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil İspanya’da mobil şebeke krizi! Acil çağrılar kesildi, iş dünyası durdu - Teknoloji Haberleri

        İspanya’da mobil şebeke krizi! Acil çağrılar kesildi, iş dünyası durdu

        İspanya, elektrik şebekesi krizinin ardından bu kez de ülke genelinde mobil şebekelerin çökmesiyle sarsıldı. Telefónica'nın gerçekleştirdiği güncelleme sonrasında sistemlerinde meydana gelen bir hata, 112 acil yardım hattını devre dışı bıraktı, vatandaşlar kargaşa yaşarken iş dünyası felce uğradı. Ambulanslar çalışamadı, şirketler sistemlerine erişemedi. Yetkililer, sorunun çözümü için çalışmalara devam ediyor.

        Giriş: 20.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:07
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        İspanya'da mobil şebeke krizi!
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        20 Mayıs 2025 Salı sabahı, İspanya’da binlerce insan güne büyük bir kaosla uyandı. Ülkenin önde gelen telekomünikasyon sağlayıcılarından Telefónica’nın sisteminde yaşanan ciddi bir arıza, mobil şebekeleri ülke genelinde çökertti. Elektrik şebekesi krizinin yaraları henüz sarılmamışken, bu kez de iletişim ağlarının durması halkı ve iş dünyasını derinden etkiledi. Özellikle 112 acil yardım hattının en az dört bölgede çalışmaması, ambulans ve diğer acil hizmetlerin aksamasına neden oldu. Telefónica, sorunun bir ağ güncellemesinden kaynaklandığını belirtirken, çözüm için yoğun bir çalışma sürüyor.

        ACİL SERVİSLER DEVRE DIŞI: 112 ÇÖKTÜ

        Kriz, Telefónica’nın sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği bir ağ güncellemesinin başarısız olmasıyla başladı. Güncelleme, rutin bir bakım işlemi olarak planlanmıştı ancak beklenmedik bir şekilde sistem genelinde bir çöküşe yol açtı. En ciddi sonuçlardan biri, 112 acil yardım hattının en az dört özerk bölgede işlevsiz hale gelmesi oldu. Örneğin, Bask Bölgesi’nde yerel yönetim, acil durum çağrılarının 900 112 088 numarasına yönlendirilmesi gerektiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yetkililer, sorunun sabaha karşı 04:00’ten itibaren başladığını ve birçok vatandaşın acil durumlarda iletişim kuramadığını belirtti. Bu durum, ambulans hizmetlerinin aksamasına ve halk arasında paniğe yol açtı.

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        İŞ DÜNYASI FELÇ OLDU

        Mobil şebeke arızası yalnızca acil servisleri değil, iş dünyasını da vurdu. Telefónica’nın hizmet verdiği çok sayıda yerel yönetim, özel şirket ve bireysel kullanıcı, sistemlere erişim sağlayamadı. Bilgisayarlar ağa bağlanamadı, yazılımlar çalışmadı ve bazı şirketler günlük operasyonlarını tamamen durdurmak zorunda kaldı. Telefónica müşterisi olan işletmeler, özellikle dijital altyapıya bağımlı olanlar, büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde iletişim ağlarının çökmesi, lojistikten perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi.

        TELEFÓNICA’DAN AÇIKLAMA: SORUNU ÇÖZÜYORUZ

        Telefónica, krizle ilgili ilk resmi açıklamasını ABC gazetesine yaptı. Şirket sözcüsü, sorunun bir ağ güncellemesi sırasında ortaya çıktığını doğruladı ve mühendislerin sorunu çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti. Acil yardım hatlarının bazı bölgelerde yeniden devreye girmeye başladığı ifade edilse de, tam bir çözüm için henüz net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı. Şirket, müşterilerden gelen yoğun tepkiler karşısında özür dilerken, sorunun en kısa sürede çözüleceğine dair taahhütte bulundu.

        HALKTA ENDİŞE VE KARGAŞA

        İspanya, haftalar önce yaşanan elektrik şebekesi krizinin etkilerini henüz atlatamamışken, bu yeni iletişim krizi halk arasında büyük bir endişe yarattı. Sosyal medyada, vatandaşlar acil durum hatlarına ulaşamamanın yarattığı tehlikelere dikkat çekerken, bazıları alternatif iletişim yöntemleri aramak zorunda kaldı. Kriz, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için daha ciddi sonuçlar doğurdu; çünkü bu bölgelerde sabit hat veya alternatif iletişim araçları sınırlı.

        İspanya’daki mobil şebeke krizi, Telefónica’nın sistemindeki bir hatanın ne kadar büyük bir domino etkisi yaratabileceğini gözler önüne serdi. Acil servislerin aksaması ve iş dünyasının durma noktasına gelmesi, modern toplumlarda iletişim altyapısının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Telefónica’nın sorunu çözme çabaları devam ederken, halk ve yetkililer, benzer krizlerin önüne geçmek için daha sağlam altyapı yatırımları talep ediyor.

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