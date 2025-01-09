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        Haberler Bilgi Spor İspanya Süper Kupa yarı finali: Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona, Atletich Bilbao'yu 2-0 yenerek finale yükselen taraf oldu. Öte yandan diğer yarı final maçında Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılan konular arasında. Peki, Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:55
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        • 1

          İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geliyor. LaLiga’da 43 puanla lider olan eflatun beyazlılar, finale yükselerek Barcelona'nın rakibi olmak istiyor. Öte yandan Mallorca zorlu rakibi karşısında sürpriz arıyor. Peki, Real Madrid- Mallorca maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarı finale dair detaylar…

        • 2

          REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid- Mallorca maçı 9 Ocak Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak karşılaşma TİVİBU SPOR 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

          Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Barcelona ile karşılaşacak.

        • 4

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

        • 5

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Son kupa mücadelesinde 2 gollük katkısıyla yıldızlaşan Arda Güler’in yarı final mücadelesinde sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

        • 6
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