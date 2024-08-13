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        Haberler Dünya İspanya: Puigdemont'un ülkeyi terk ettiğinin fark edilmesi üzerine polisi devreye soktuk | Dış Haberler

        İspanya: Puigdemont'un ülkeyi terk ettiğinin fark edilmesi üzerine polisi devreye soktuk

        spanya hükümeti, hakkında tutuklama kararı bulunmasına rağmen 7 yıl sonra ülkesine dönen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un, yeniden ülkeden ayrıldığının fark edilmesi üzerine İspanyol polisinin devreye sokulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:06
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        Ayrılıkçı lider hakkında İspanya'dan açıklama
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        İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katalan polisinin hükümetin yardım teklifini kabul etmediği belirtildi.

        Açıklamada, İspanya yasalarına göre Katalan polisinin özerkliğine saygı gösterildiği ve bu kapsamda eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'u yakalamak için ayrı bir operasyon düzenlenmediği aktarıldı.

        Puigdemont'un kaçtığının fark edilmesi üzerine İspanyol polisinin devreye sokulduğu kaydedilen açıklamada, Fransa ve İspanya sınırları arasında serbest dolaşımı güvence altına alan AB yasalarının söz konusu operasyonları zorlaştırdığı vurgulandı.

        7 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ

        Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında İspanya’da Katalan siyasetçilere karşı "anayasal düzeni yıkmak" suçlamasıyla yasal süreç başlatılmıştı.

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        Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki yasal süreç nedeniyle Ekim 2017'de Belçika'ya gitmişti.

        İspanya'da hakkında ulusal arama ve yakalama kararı bulunan Puigdemont'un, 6 Ağustos'tan beri Barselona'da olduğu bildiriliyordu.

        Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye, Puigdemont'un gözaltına alınmak istemediği için 9 Ağustos'ta yeniden İspanya'dan ayrıldığını açıklamıştı.

        Ayrıca Puigdemont, Katalonya'da 12 Mayıs'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde lideri olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden milletvekili seçilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İspanya
        #Katalonya
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