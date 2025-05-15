Espanyol- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına konuk olacak. RCDE Stadium'da oynanacak maç öncesi gözler Hansi Flick'in kadro tercihine çevrildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona- Real Madrid maçında Katalanlar 4-3 kazanıp puan farkını 7'ye çıkarmıştı. Dün oynanan Real Madrid- Mallorca maçını eflatun beyazlıların kazanmasıyla maç fazlasıyla puan farkı 4'e indi. Böylelikle Barcelona, Espanyol karşısında galip gelirse puan farkı tekrardan 7'ye çıkacak ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Espanyol- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Espanyol- Barcelona maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Espanyol ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Hansi Flick'in kadro tercihi araştırılan konular arasında yer aldı. Hatırlanacağı üzere son oynanan El Clasico mücadelesinin Barcelona'nın kazanmasıyla puan farkı 7'ye çıkmıştı. Dün oynanan Real Madrid- Mallorca maçını eflatun beyazlılar 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla fark 4'e indi. Katalan ekibi Espanyol'u yendiği takdirde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki Espanyol- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Espanyol- Barcelona maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
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ESPANYOL- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Espanyol- Barcelona şampiyonluk maçı 15 Mayıs Perşembe (bu akşam) 22.30'da oynanacak.
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ESPANYOL- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Ter Stegen, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Gavi, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres
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KUPA AVCISI FLİCK!
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan devindeki ilk sezonunda adeta bir kupa avcısı gibi sahne aldı. Supercopa ve Copa del Rey zaferleriyle dolu geçen sezonda, LaLiga şampiyonluğu da artık sadece bir galibiyete kaldı. Espanyol karşısında alınacak galibiyet, Barça’ya şampiyonluğu resmen kazandıracak. İspanyol basınına göre, Flick’in kısa sürede gösterdiği başarılı performans kulüp yönetiminin de takdirini kazandı. Bu nedenle, 2026’ya kadar geçerli olan mevcut sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatılması planlanıyor. Sky’ın haberine göre, taraflar sözlü olarak anlaşmaya vardı ve yalnızca bazı küçük ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
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KENDİ OYUN FELSEFEMİ TAKIMA YANSITTIM
Barcelona, Hansi Flick yönetiminde adeta gol makinesine dönüştü. 35 maçta tam 95 kez fileleri havalandıran Katalan ekibi, 100 gol barajını aşmaya artık çok yakın. Hücum hattındaki bu patlama, Flick’in futbol anlayışının sahaya net bir şekilde yansıdığını gösteriyor. Alman teknik adam bu çıkışı, “Kendi oyun felsefemi takıma yansıttım. Dünyanın en büyük kulübünde görev almak benim için büyük bir gurur,” sözleriyle değerlendirdi.
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5 BÜYÜK LİGDE ŞAMPİYONLUK!
Eğer Barcelona’yı LaLiga zaferine taşıyabilirse, Almanya dışındaki beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan sayılı Alman teknik direktörlerden biri olacak. Bu başarıyı daha önce yalnızca Bernd Schuster (Real Madrid), Thomas Tuchel (PSG) ve Jürgen Klopp (Liverpool) elde etmişti. Ayrıca Flick, Barcelona’da görev alan üçüncü Alman teknik direktör olarak, Hennes Weisweiler ve Udo Lattek’in izinden gidiyor.