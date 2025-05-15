KUPA AVCISI FLİCK!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan devindeki ilk sezonunda adeta bir kupa avcısı gibi sahne aldı. Supercopa ve Copa del Rey zaferleriyle dolu geçen sezonda, LaLiga şampiyonluğu da artık sadece bir galibiyete kaldı. Espanyol karşısında alınacak galibiyet, Barça’ya şampiyonluğu resmen kazandıracak. İspanyol basınına göre, Flick’in kısa sürede gösterdiği başarılı performans kulüp yönetiminin de takdirini kazandı. Bu nedenle, 2026’ya kadar geçerli olan mevcut sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatılması planlanıyor. Sky’ın haberine göre, taraflar sözlü olarak anlaşmaya vardı ve yalnızca bazı küçük ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.