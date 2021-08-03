İspanya Hava Kuvvetleri ekibinden paylaşım

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2 yangın söndürme uçağı ve 27 personelin bulunduğu ekip, Türkiye’deki orman yangınları ile mücadele etmek için çalışmalara başlayacak.

Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda, William Shakespeare’den alıntı yaparak ‘‘43. gruptan pilotlarımız Türkiye’ye çıktı. Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele verip birbirimizin önünde yürüyelim.’’ ifadeleri kullanıldı.