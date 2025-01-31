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        Haberler Dünya İspanya'da kira artışlarından dolayı evlerinden çıkartılanlara toplumsal destek büyüyor | Dış Haberler

        İspanya'da kira artışlarından dolayı evlerinden çıkartılanlara toplumsal destek büyüyor

        İspanya'da son yıllarda yapılan anketlerde, halkın en fazla endişe duyduğu konuların başında gösterdiği konut sorunu toplumsal tepkileri artırdı. Özel bir şirket, satın aldığı apartmandaki kiracıların çıkmasını isterken, halk tahliye kararı verilen kiracılara destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:58
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        İspanya'da halk, tahliye edilen kiracılara destek oluyor
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        İspanya'nın önemli kentlerinden olan ve konut sorununun en yoğun yaşandığı yerlerden Barselona'da bugün yaşanan, mahkeme kararıyla bir kişinin evinden çıkartılması girişiminin engellenmesi, toplumsal tepkilerin somut örneği oldu.

        Barselona kent merkezinde "Casa Orsola" apartmanında 22 yıldır kiracı olarak yaşayan 49 yaşındaki öğretmen Josep Torrent'in mahkeme kararıyla bugün evden çıkartılacağının açıklanması üzerine bölgede toplanan yüzlerce kişi tahliyeyi engelledi.

        Bir gece önceden apartmanın içi ve dışında toplanan mahalle sakinleri ile aktivistlerden oluşan kalabalık, "Tahliye edemezler, Casa Orsola'yı savunuyoruz" pankartları açarak, "barışçıl bir eylemle evinde kalacağını" açıklayan Torrent'e destek verdi.

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        Tahliye için gelen yetkililer ve polis de "güvenlik koşullarının yeterli olmadığı" gerekçesiyle tahliyenin 4 Şubat'a ertelenmesi kararı aldı.

        Lioness Inversiones adlı yatırım şirketinin, 27 daireli "Casa Orsola"yı 2021'de satın almasının ardından eski kiracıların tahliyesini istemiş, 22 yıldır burada oturan Josep Torrent de evden çıkartılma kararı alınan ilk kiracı olmuştu.

        Yeni kiracıların aylık 2 bin avro ödediği evlerde, eski kiracı olarak aylık 700 avro ödeyen Torrent, Başbakan Pedro Sanchez, Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Salvador İlla ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'ye hitaben yazdığı mektupta, tahliyelerin durdurulması için yardım istemişti.

        Halihazırda apartmandaki 27 daireden 5'inde tahliye davası devam ediyor.

        "Casa Orsola" İspanya'daki konut sorununda sembol yerlerden biri olsa da istatistiklere göre yüzde 75'i kirasını ödeyemeyen kiracı olmak üzere İspanya'da geçen yıl günlük ortalama 73 evden tahliye vakası yaşandı.

        Resmi verilere göre, İspanya genelinde son 10 yılda ortalama satılık konut fiyatları yüzde 29, kiralık konut fiyatları ise yüzde 78 arttı.

        İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, 2020'de Kovid-19 salgını döneminde getirdiği ve 2025 için de uzattığı, ipotek, kira ödeyememe ya da başka sebeplerden dolayı yoksul vatandaşlara yönelik evden çıkartmaların durdurulması kararlarına rağmen 2021'de 41 bin 359, 2022'de 38 bin 266, 2023'de 26 bin 659 evden tahliye kararı uygulandı.

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