İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 56 bin 188'den 64 bin 59'a yükseldiği belirtildi.

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