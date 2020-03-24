24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da korkunç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanyol askerlerin ülkedeki birçok huzurevinde kalan yaşlı insanları terk edilmiş halde buldukları, bazı huzurevlerinde kalanların ise yataklarında cansız bir şekilde bulundukları duyuruldu.
Savunma Bakanı Margarita Robles, hükümetin yaşlılara yönelik davranışlar konusunda katı bir tutum izleyeceğini söyledi. Açıklamada huzurevi personelinin, salgının ortaya çıkmasının ardından işlerini terk ederek yaşlıları yalnız bıraktığı belirtildi.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa ise huzurevlerinin hükümet için kesin bir öncelik olacağını ve en hassas gözlemlerin buralarda yapılacağını söyledi. Sağlık bakanlığından yetkililer, normalde cansız bedenlerin soğuk depolara kaldırıldığını ancak koronavirüs şüphesi olan cenazelerin uygun ekipmanlarla alınması için bir süre yataklarında bekletildiğini söyledi.
Şu ana kadar koronavirüs salgını nedeniyle 2182 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, morgların dolu olması nedeniyle büyük bir buz pisti cansız bedenlerin konulması için kullanıma açılmıştı.
İspanya, şu ana kadar İtalya'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke konumunda. Sadece pazartesi günü 462 kişinin hayatını kaybettiği ülkede yaklaşık 10 gündür karantina uygulanıyor ancak başta başkent Madrid olmak üzere, ülkenin birçok bölümünde koronavirüs vakalarında artış görülmeye devam ediyor.
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