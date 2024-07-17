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        Haberler Dünya İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde "alarm" verildi | Dış Haberler

        İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde "alarm" verildi

        İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Yetkililer, bazı şehirlerde turuncu alarm verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:04
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        İspanya'da aşırı sıcak alarmı!
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        İspanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde alarm verildi.

        İspanyol EFE haber ajansının haberine göre, Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden (AEMET) ülkede etkili aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı.

        Ülkedeki bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Endülüs bölgesinde bulunan Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde 38 ile 39 derece arasında değişecek sıcaklıklar nedeniyle de "sarı alarm" verildiği bildirildi.

        Ülkenin iç kesiminde yer alan Castilla La Mancha bölgesinde ise sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, bölgede aşırı sıcaklıklar için verilen "sarı alarmın" devam ettiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İspanya
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