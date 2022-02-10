İspanya'da asgari ücret 1000 avroya çıkıyor

AA

Hükümet ve işçi sendikalarının, yılda 13 bin 510 avrodan 14 bin avroya çıkardıkları asgari ücret artışıyla ilgili kararına iş verenlerin bağlı olduğu kurumlar destek vermedi.

Ülkedeki iki büyük işçi sendikası UGT ve CCOO'nun liderleriyle üç gün süren görüşmeler sonrasında varılan uzlaşıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Ülke için çok önemli bir dönüm noktası." dedi.

Diaz, "Asgari ücreti 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere 1000 avroya çıkardık. Hükümetin net bir vaadini yerine getirmek, eşitsizliği sona erdirmek ve yaklaşık 2 milyon çalışanın yaşamını iyileştirmek için sendikalarla anlaşmaya vardık. Birçok anlaşma şekli vardır bu kez iki taraflı oldu." açıklamasında bulundu.

"Bu artış en az kazanan işçilere ve özellikle kadınlara ve gençlere yarayacak." diyen UGT lideri Pepe Alvarez de asgari ücret artışının istihdam kaybına yol açmaması için iş verenleri uyardıklarını söyledi.

İspanya İş Verenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ise asgari ücret artışının "istihdam ve vasıfsız işler" için ciddi bir risk getireceğini savundu.

İspanya'da 2018'de 735,90 avro olan asgari ücret 2019'da 900 avroya çıkartıldıktan sonra son 3 yılda üç zam ile 1000 avro yükseldi.

Asgari ücret artışının, 15 Şubat'ta yapılacak gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilip, çıkartılacak kanun hükmünde kararname ile hemen yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) Danimarka, İtalya, Finlandiya, İsveç, Avusturya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde asgari ücret bulunmazken, Eurostat'ın (AB İstatistik Kurumu) verilerine göre geri kalan 21 ülke içinde asgari ücret en yüksek Lüksemburg'da (2256,95 avro), en düşük ise Bulgaristan'da (332,34 avro) ödeniyor.

İspanya, yaptığı artışla AB ülkeleri arasında asgari ücretin en yüksek olduğu 7. ülke olacak.