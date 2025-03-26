İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya ve ABD'deki değişimlerin AB'yi cesur olmaya zorladığını söyledi

Avrupa Birliği'nin (AB) "yeniden silahlanma" planı kapsamında üye ülkelerden savunma harcamalarını artırması talebi İspanya Meclisinde tartışıldı.

Başbakan Sanchez, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "mevcut durumda yüzde 1,28 olan savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki payının yüzde 2'ye çıkarılmasına ilişkin vaatlerini tutacaklarını" yineledi.

Gerek koalisyon hükümetinin küçük ortağı gerekse muhalefet partilerinden gelen tepkileri biraz olsun hafifletebilmek için savunma harcamalarının artırılmasında "sosyal harcamaların bir kuruşuna bile dokunulmayacağının" altını çizen Sanchez, "vatandaşların sosyal refahına zarar gelmeyeceğinin" garantisini verdi.

İspanya Başbakanı, "Yeniden silahlanma savaşa benzer bir bahis değildir. Değerlerimizi, demokrasilerimizi savunmakla ilgilidir." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump ile başlayan yeni döneme atıfta bulunarak, dünyanın son dönemlerde büyük bir değişiklik yaşadığını kaydeden Sanchez, "Rus emperyalizmi ve ABD'deki değişim Avrupa’yı ileriye doğru adım atmaya ve cesur olmaya zorluyor. Avrupa askeri harcamalarını artırmak zorunda çünkü tehdit altında. Buna ortak bir cevap vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin savunma harcamalarını artırmada nasıl yatırım yapacağı ve finansman konularında halen belirsizlikler olduğunu aktararak, "Asıl önemli olan iyi ve ortak yatırım yapmamızdır. Benzersiz finansman araçlarına sahip, ortak bir güvenlik politikası geliştirmeliyiz. Bir Avrupa ordusu da kurmalıyız. Ancak bu şekilde gerçek bir birlik haline gelebilir ve bölgemizde kalıcı barışı güvence altına alabiliriz." diye konuştu.

İspanya yazdan önce savunma endüstrisine yatırım yapacak

İspanya'nın yazdan önce askeri teknolojisini, güvenlik ve savunma endüstrisini geliştirmeye ve teşvik etmeye yönelik bir plan başlatacağını duyuran Sanchez, şunları söyledi:

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"Bunu, doğuya bakarak yapacağız, çünkü onların güvenliği de bizim güvenliğimizdir. Aynı zamanda güneye de bakarak yapacağız. İnovasyona, yeni şirketlerin yaratılmasına, eğitime ve insan sermayemizin geliştirilmesine güveneceğiz."

Sanchez, AB ile ABD arasında olası bir ticaret savaşına ilişkin değerlendirmesinde de İspanya hükümeti olarak "orantılı, akıllı ve AB içinde ortak bir yanıt için müzakere yürüttüklerini" vurguladı.

İspanya Başbakanı Sanchez, gelecek hafta Çin ve Vietnam'a yapacağı ziyaretlerin amacının "ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek" olduğunu dile getirdi.