İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez aşırı sağın suçlamalarıyla üçüncü kez hakim karşısında

Aşırı sağcı "Manos Limpias" ve "Hazte Oir" adlı dernekler tarafından, başbakan olan eşiyle bağlantılı nüfuzunu kullanarak iş dünyasında yolsuzluk yapmakla suçlanan Begona Gomez, hakkındaki soruşturma kapsamında şimdiye kadar iki kez çıktığı hakim karşısında "susma hakkını" kullanırken, bu kez konuşmayı tercih etti.

Sadece kendi avukatının sorularını yanıtlayan Gomez, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

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Mahkeme kaynaklarından İspanyol basınına sızan haberlerde, yaklaşık 35 dakika ifade veren Gomez, eş başkanlığını yaptığı Madrid'deki Complutense Üniversitesinde bazı şirketler tarafından finanse edilen yazılım programı için yapılan sözleşmede usulsüzlük yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etmediğini söyledi. REKLAM Gomez, hakkındaki iddiaların "tamamen siyasi amaçlı olduğunu, başbakan olan eşini yıpratmak için aşırı sağ tarafından hedef alındığını ve suçlamaların hiçbir delile dayanmadığını" savundu.

Adalet Bakanı Felix Bolanos, Gomez hakkındaki soruşturmayla ilgili dün yaptığı değerlendirmede, "Ne kadar çok soruşturulursa suçlamaların ne kadar boş olduğu bir o kadar daha fazla gün ışığına çıkıyor. Şu ana kadar yapılan çamur at izin kalsından başka bir şey değildir. Her şeye rağmen hükümet, mahkemelere ve yargı sürecine tam saygı gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Begona Gomez'e yönelik suçlamalar Gomez hakkındaki yolsuzluk iddiaları, ilk olarak aşırı sağ görüşlü "Manos Limpias" (Temiz Eller) adlı bir dernek tarafından 5 Nisan'da ortaya atılarak mahkemeye taşınmıştı. "Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez hakkındaki iddianameye "Hazte Oir" adlı aşırı sağcı bir başka dernek de müdahil olmuştu.

REKLAM Temiz Eller, ortaya attıkları iddialarla ilgili ellerinde herhangi bir delil olmadığını, tamamen basında yazılanlara dayandığını belirtse de hakim Peinado, soruşturma açma kararı almıştı. İspanya Başbakanı Sanchez ve lideri olduğu koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Begona Gomez hakkındaki iddiaları "asılsız, sahte ve aşırı sağcı siyasi bir karalama girişimi" olarak değerlendirip, "sonunda hiçbir şeyin çıkmayacağını" savunuyor.

Hükümet, Gomez hakkındaki iddiaları soruşturan hakim Juan Carlos Peinado'nun arkasında aşırı sağcı siyasi destek olduğunu iddia ediyor. Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi de (UCO) Temiz Eller tarafından ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayan bir rapor yayımlamıştı.