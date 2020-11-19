Tarihi yenilgi manşetlerde

Almanya, UEFA Uluslar Ligi Grup maçında İspanya'ya 6 -0 yenildi. Ülke basını, tarihi yenilgiyi manşetlerine taşıdı. Eleştiri oklarının hedefinde ise, teknik direktör Joachim Löw yer alıyor.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, "Jogi felaketi. Şimdi Jogi sallanıyor" manşetini paylaştı..

Der Spiegel dergisi de, farklı mağlubiyeti "Yıkım Oyunu" başlığı ile duyurdu.

Kicker gazetesi de yenilgiyi "Felaket " olarak nitelendirdi ve "Daha fazlası olmaz" ifadeleri kullanıldı

Focus dergisi de, "İspanya karşısında tarihi yenilgi. Milli takım alarmda" yorumunu yaptı.