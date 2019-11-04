Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren her ailenin mutfağında eksik etmediği ıspanak; pişirildiği zaman hemen tüketilip, tekrar ısıtılmaması gerekn yemeklerin başında geliyor. Bunun sebebi, ıspanağın gelişimi için gerekli olan nitratın ısıtıldığı zaman zehirli olan nitrite dönüşmesi.

Özellikle bebeklere ısıtılmış ıspanak yedirilmesi çok tehlikeli olabiliyor. Bebekler için 5 mg nitrit alımı bile çok ciddi boyutlarda zehirlenmeye yol açabiliyor.

Nitrit/ Nitrat zehirlenmesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma "Mavi Bebek Sendromu" adı veriliyor.

ISPANAK ZEHİRLER Mİ?

Gıdalarla ilgili dikkat edilmesi gerekenlere de yer verilen broşüre göre, demir deposu olan ıspanak, pişirildikten sonra buzdolabında veya açıkta bekletildiğinde “zehir deposuna” dönüşebiliyor.

Zehir Danışma Merkezi uzmanlarına göre, pişirilen ıspanak bekletildiğinde içinde nitrit oluşabiliyor ve tüketilmesi halinde nitrit zehirlenmesine yol açabiliyor. Bunun için ıspanağın pişirildikten sonra açıkta veya buzdolabında bekletilmemesi, hemen tüketilmesi isteniyor.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Ispanak zehirlenmesi belirtileri, yiyenlerde bulanık görme ve kas güçsüzlüğü şikayetleri ortaya çıkıyor.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, bunların 25'inin taburcu olduğunu, 19'unun ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, medyada yer alan "İstanbul’da yemek yiyen çok sayıda kişi zehirlendi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25'i taburcu olmuştur. Geriye kalan 19'unun ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir."