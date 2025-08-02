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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK İsmet Taşdemir: Galatasaray maçında galip gelmek istiyoruz - Gaziantep FK Haberleri

        İsmet Taşdemir: Galatasaray maçında galip gelmek istiyoruz

        Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligin ilk haftasında oynanacak olan Galatasaray maçını hak ederek kazanmak istediklerini söyleyerek, "Galatasaray maçında taraftarlarımızın desteğiyle hak ederek galip gelmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 20:52 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:52
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        "Galatasaray maçında galip gelmek istiyoruz"
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

        Yaz döneminde tamamlanan 2 ayrı kamp döneminin ardından Galatasaray maçı hazırlıklarına odaklandıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

        Taşdemir, takımın son durumu, transfer çalışmaları, Galatasaray maçı ve ligdeki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        "İYİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇTİ BİZİM İÇİN, İYİ ÇALIŞTIK"

        Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Yaklaşık 1 ay kamp yaptık. 1 Temmuz'da Belgrad'da başlayan kampımızı 29 Temmuz'da Kayseri'de noktaladık. Bugün burada maç haftasına girip çalışmalara başladık. İyi bir çalışma dönemi geçti bizim için, iyi çalıştık" dedi.

        "BAZI MEVKİLERDE EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYAMAMAMIZIN SIKINTISINI YAŞIYORUZ"

        Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Taşdemir, "Bazı mevkilerde eksiklerimizi tamamlayamamamızın sıkıntısını yaşıyoruz. Ufak tefek bölgelerde sıkıntılarımız var, onları gideremedik. Anlaştığımız bir oyuncumuz son anda kulübünden dolayı iptal oldu. Genel anlamda takımın çalışması, isteği arzusu coşkusu çok iyi. İnşallah bu lige de sirayet eder. Sezon içinde de bu beklediğimiz, arzuladığımız performansı yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY MAÇINDA TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE HAK EDEREK GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

        Ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçı ile ilgili de konuşan ve hak ederek kazanmak istediklerini söyleyen Taşdemir, "İlk maç rakipten bağımsız içeride oynamamız bizim için önemli. Taraftarımızla beraber oynamamız bizim için önemli. Onların desteğini alarak son 3 senenin şampiyonu ile oynamak bizim için önemli. Tabii ki zor maç. Her maç bizim için zor. Sezon başı daha iyi hazırlanan takım mutlaka galip gelecektir. Biz de hak ederek galip gelmek istiyoruz. Taraftarın desteğiyle galip gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "LİGİ BİTİREBİLDİĞİMİZ KADAR YUKARIDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Gaziantep FK'da görev aldığı için mutlu olduğunu belirten ve hedefleri ile ilgili soruya cevap veren Taşdemir, "Benim de kendimce hedeflerim var. Kendi açımdan son 4 senede yakaladığımız 3 şampiyonluk, 1 kaybedilmiş final var. Akabinde Gaziantep FK'da çalışmak bizim için önemli bir basamak. Burası çok özel, güzel bir kulüp. Burada başarılı olmak istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirip iyi bir sezon geçirmek, keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.

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