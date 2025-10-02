Habertürk
        İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü

        İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 2-1'lik Nice galibiyetinin ardından takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:38
        İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

        "BU BİRLİK BERABERLİK.."

        Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Yüksek, "Hem benim, hem takım adına çok güzel maç oldu. Golle başladık, ikiyi bulduk ve rahatladık. 3-4'ü bulup rahatlayabilirdik. Galip bitirdik, önemliydi. İyi bir çıkışımız var. Kerem'i de tebrik ederim, açılışı yaptı. En önemlisi, en güzel anı Kerem'in attığı golde tüm takımın birlikte sevinmesiydi. Bu birlik beraberlik bizi başarılı yapacak inşallah." dedi.

        "KEREM AKTÜRKOĞLU, FENERBAHÇE'YE ÇOK ŞEY KATACAK"

        Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Yüksek, "Kerem çok çalışkan bir çocuk, bu forma için de çok mücadele eden bir çocuk, Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri. Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir." ifadelerini kullandı.

        Son olarak İsmail Yüksek, "Çok şükür iyiyim. Galibiyet en önemlisi. Ağrılar gelir geçer." dedi.

        Habertürk Anasayfa