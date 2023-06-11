Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Başakşehir finalinin ardından konuştu. İsmail, Galatasaray maçından önceki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi

Giriş: 11.06.2023 - 23:30 | Güncelleme: ABONE OL
İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek; "Zor bir sezondu ama öncelikle bir durumu düzeltmek istiyorum. Geçen hafta yaptığım açıklamamdan dolayı. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki diğer arkadaşlarımın başarısını kötülemiyorum." dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İSMAİL YÜKSEK NE DEDİ?

İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray derbisinden önce, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok!" demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Gözler THY Emlak Konut projesi kura çekiminde
Gözler THY Emlak Konut projesi kura çekiminde
AÖF sınav sonuçları için geri sayım
AÖF sınav sonuçları için geri sayım
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.