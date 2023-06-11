İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek; "Zor bir sezondu ama öncelikle bir durumu düzeltmek istiyorum. Geçen hafta yaptığım açıklamamdan dolayı. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki diğer arkadaşlarımın başarısını kötülemiyorum." dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İSMAİL YÜKSEK NE DEDİ?

İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray derbisinden önce, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok!" demişti.