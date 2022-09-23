Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede üç kez geriye düşen milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder, Chanot (Kendi kalesine) ve İsmail Yüksek'ten geldi.

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan genç futbolcu "Sert bir mücadele geçti. İki takım da istedi bu maçı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Olmadı. Çok kaçırdık. Rakibimizi de tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler. İyi hazırlanmıştık, olmadı. Faroe maçı var önümüzde, o maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Attığı gol ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Benim için özel bir gün, bugün. İlk milli maçımda ilk golümü attım. Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı anladım. Golden sonra daha da pozisyonlara girdik ama olmadı." İfadelerini kullandı.

Kendisine güvendiğini söyleyen Yüksek, "Aslında kendime güvenen biriyim. Hayallerim var, pes etmem. Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum. Mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.