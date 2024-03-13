İsmail YK kimdir, kaç yaşında? İsmail YK’nın hayatı ve biyografisi

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İsmail YK, Yurtseven Kardeşler Müzik grubunda en küçük solist olarak bilinir. Ailesi, 1968 tarihinde Sivas’tan Almanya’ya göç ederken fabrika işçisidir. İsmail’in tüm kardeşleri müzikle ilgilendiğinden kendisi de oyuncaklara değil müzik enstürmanlarına ilgi duymuştur. Yakın geçmişte “Bas Gaza, Bombabomba.com, Şekerim ve Kudur Baby” gibi şarkılarıyla gündeme oturmuştur. Günümüzde hâlâ kariyerine devam etmektedir.

İSMAİL YK KİMDİR?

“İsmail YK kimdir?” internet kullanıcılarının en sık sorduğu soruların başında geliyor. Gerçek adıyla İsmail Yurtseven, 1978 doğumlu Türk müzik sanatçısı ve bestecisidir. İsmail YK, aynı zamanda şarkı sözü yazarı, aranjör ve bestecidir.

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İSMAİL YK KAÇ YAŞINDA?

Sık merak edilen bir diğer soru ise “İsmail YK kaç yaşında?” sorusudur. Asıl ismi İsmail Yurtseven olan İsmail YK’nın şu anki yaşı 46’dır. Türk şarkıcı ve besteci, 5 Temmuz 1978’de dünyaya gelmiştir. YK’nın müziğe olan ilgisi ilk olarak kardeşlerinin tamamen müzikle uğraşmasıyla olmuştur.

İSMAİL YK NERELİ?

Bir diğer merak konusu da “İsmail YK nereli?” sorusu üzerinedir. İsmail Yurtseven, aslen Almanya doğumludur. İsmail, Zarife Yurtseven ve Ali Fırat çiftinin müzikle ilgilenen beş çocuğundan en küçüğüdür. 5 Temmuz 1978 günün sabahı 05.00’de Almanya’nın Hamm kentinde dünyaya gelmiştir.

İSMAİL YK HAYATI

İsmail YK hayatı ve detayları hayranlarının dikkatini çeker. Almanya’da dünyaya gelen şarkıcı, kardeşlerinin tümünün müzikle uğraşması ile müziğe yönlenmiştir. 5 yaşında gitar ve bağlama çalmaya başlamış, 7 yaşında ise kardeşleriyle sahneye çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985- 1987 yılları arasında 2 amatör albümü piyasaya sürmüşlerdir. Takvimler 1988’i gösterdiğinde ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" programına davet edilen YK, 13 yaşına geldiğinde tam anlamda sahne hayatına giriş yapmıştır. YK’nın profesyonel olarak müzikal kariyerine adım atması ise 1995 yılı ile olmuştur. Seda Sayan, Alişan, Kibariye ve Ebru Yaşar gibi şarkıcılara birçok beste veren Yurtseven, müzik yönetmenliği ve aranjörlük de yapmıştır. Daha sonra konservatuardan gitar ve piyano üzerine eğitim almış ve mezun olmuştur.

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KARİYERİNİN YÜKSELİŞİ

1995’te profesyonel müzik hayatına ilk adımını atan YK, 1996’da kardeşleriyle birlikte yönettiği Yurtseven Kardeşler grubuyla birlikte ilk albümü olan “Bir Tek Sen” albümünü çıkarmıştır. 1998’de “Toprak” albümünü çıkaran sanatçı, kardeşlerinin de desteğiyle solo albüm yapma konusunda cesaret bulmuştur. 2022 yılında, 2004’te çıkacak albümünün hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Bu çalışmaların sonucunda ilk solo albümü ile “Şappur Şappur” şarkısı öne çıkarılmıştır.

Büyük bir dinleyici kitlesi yakalayan İsmail YK, 2005 yılının Nisan ayında Türkiye’de oyuncağı yapılan ilk sanatçı olmuş ve ders kitaplarında konu olmuştur. 2006’ya gelindiğinde başarısına başarı katan YK, “Allah Belanı Versin” şarkısıyla büyük çıkış yakalamıştır. Bu yıl, Türkiye’nin en çok satan sanatçısı olmuş, yılın en çok satan dijital albüm ödüllerini almış ve yılın en çok satan mekanik albüm ödülünü almış ve rekor kırmıştır.

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İSMAİL YK YAKIN TARİH KARİYERİ

Sanatçının Psikopat albümü diğer albümlerine oranla daha farklı bir çalışma olmuştur. Bu albümde her ne kadar YK tarzı devam etse de küçük değişiklikler olduğundan hayranları eski ritmi yakalayamamıştır. Bu dönemde sanatçı, tarzını geliştirme yoluna da gitmiştir. Diğer albümlerinde hareketli şarkılarla çıkış yapan YK, bu kez “Psikopat” şarkısı ile küçük gören, kendini dışlayan ve ağır eleştirilere hedef gösteren bir dil kullanmış ve hayranları bu ağır dili eleştirmiştir. Ancak yine de YK, bu albüm ile 2011 yılının en çok dinlenen 5 şarkıcısından biri olmuştur. Günümüzde kendi kurduğu müzik şirketi Musicom ile kariyerine devam etmektedir.

İSMAİL YK DİSKOGRAFİSİ

2004- Şappur Şuppur- Türkiye: 1.250.000

2006- Bombabomba.com- Türkiye: 600.000

2008- Bas Gaza- Türkiye: 450.000

2009- Haydi Bastır- Türkiye: 1.500.000

2011- Psikopat- Türkiye:150.000

2012- Metropol- Türkiye:101.000

2015- Kıyamet

İSMAİL YK OYNADIĞI FİLMLER

Selena- Konuk Oyuncu (2006)

Korkusuzlar- İsmail (2007)

Oyun Başladı- Kanka (2009)

İSMAİL YK OYNADIĞI REKLAMLAR

Namlı Yoğurtları (2006)

Dora Hospital (2013)

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