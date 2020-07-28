Hayranıyla aşk yaşamaya başlayan İsmail YK, sevgilisiyle çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" şarkısıyla aşkını ilan eden şarkıcıya, Dilara isimli sevgilisi de eşlik etti.

İsmail YK, o anları "İçinden gelen en güzel sözü söyle..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.