İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayını moderatörlüğünü için geçtiğimiz günlerde AK Parti ile CHP ortak karar ile İsmail Küçükkaya ismi üzerinde uzlaştı. İşte İsmail Küçükkaya'nın hayatı ve kariyeri...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Hafta içi her sabah İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır.

YAYINLARI

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012 İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017 aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017 kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018 kazandı)