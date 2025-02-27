İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, derbide Esteghlal'i devirdi!
İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'ndeki derbi maçta Esteghlal'i 2-1 mağlup etti.
Türk teknik direktör İsmail Kartal, İran'da görev yaptığı Persepolis takımıyla derbi zaferi kazandı. İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 21. haftasında ezeli rakibi Esteghlal'i ağırlayan Persepolis, mücadeleden 2-1 galip ayrılıp şampiyonluk yarışında hata yapmadı.
Persepolis'i üç puana taşıyan golleri 45'te Hossein Kanaani (pen.) ve 71'de Ali Alipour kaydetti.
Esteghlal'in tek golü 55'te Ali Kooshki'den geldi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve evinde üste üste 4. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın ekibi puanını 41'e yükseltti. 3. sıradaki Persepolis'in liderle arasında 4 puan fark bulunuyor.