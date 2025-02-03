İsmail Kartal ile Jorge Jesus karşı karşıya!

İran'ın en önemli kulüplerinden Persepolis'te göreve başlayan İsmail Kartal, Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlayan Jorge Jesus ile kozlarını paylaşacak.

Asya Şampiyonlar Ligi Elite'de 6 puanla 6. sırada yer alan, son olarak Serdar Dursun'u da kadrosuna katan Persepolis ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in karşı karşıya geleceği karşılaşma 4Şubat Salı günü (yarın) saat 21.00'de başlayacak.

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