İsmail Kartal farkı: Fenerbahçe savunması güven veriyor!

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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yollar ayırmış ardından 3. İsmail Kartal dönemi başlamıştı. Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal ise takımın başına geçmesiyle oyun sistemiyle ilgili de ipuçları vermişti.

İsmail Kartal, sezon genelinde de sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, 4-3-3, 4-1,4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacaklarını, oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebileceklerini, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini, zaman içinde skora göre 2 forvetli sisteme de geçebileceklerini söylemişti.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE DEFANS GÜVEN VERDİ İsmail Kartal'ın sezon genelinde 4-3-3, 4-1,4-1, 4-2-3-1 formasyonları ile sahaya çıkacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe 9 resmi müsabaka oynadı. Bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, toplamda 3 gol yedi. REKLAM Gol yenilen karşılaşmalar: Fenerbahçe: 3 - Maribor: 1 Fenerbahçe: 5 - Twente: 1 Fenerbahçe: 2 - Gaziantep FK:1

JESUS DÖNEMİNDE 3'LÜ SİSTEM ÇOK ELEŞTİRİLDİ 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, Jorge Jesus ile lige ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmış ardından alınan puan kayıpları ve hatalı yenilen gollerin ardından tecrübeli çalıştırıcı çokca eleştirilmişti.

JESUS YÖNETİMİNDE 12 MAÇTA 11 GOL YENİLDİ Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı ilk 12 resmi maçta 11 gol yedi. Bu karşılaşmalardan 3 tanesine 3'lü sistemde çıkan sarı-lacivertliler kalesinde 5 gol gördü. Diğer 9 karşılaşmaya ise farklı formasyonlarda çıkan Jorge Jesus takımın 6 gol daha yemesine engel olamadı. Gol yenilen karşılaşmalar: Fenerbahçe: 1 - Dinamo Kiev: 2 Slovacko: 1 - Fenerbahçe: 1 Fenerbahçe: 3 Ümraniyespor: 3 Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2 Fenerbahçe: 4 - Austria Wien: 1 Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev: 1 REKLAM

GEÇEN SEZONDAN DEĞİŞMEYEN TEK İSİM FERDİ Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon lige başlandığındaki kullandığı defans hattında değişmeyen tek isim Ferdi Kadıoğlu. Sarı-lacivertlilerin ilk 4 haftada 6 gol yediği defans hattı ise şöyle: Luan Peres, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu Luan Peres, Szalai, Lemos, Ferdi Kadıoğlu Luan Peres, Szalai, Lemos (3'lü sistem)

BU SEZON LİGDE 3 MAÇTA 1 GOL YEDİ Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde ligde çıktığı 3 maçta sadece 1 gol yedi.

DEPLASMANDA HİÇ GOL YEMEDİ Fenerbahçe bu sezon çıktığı 9 resmi karşılaşmada ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmada kalesinde hiç gol görmedi.

JESUS TEMİZLİĞİ YAPILDI Yeni sezon için kadrosuna birçok futbolcuyu katan Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği yapıldı. Jesus döneminde kadroya katılan Pedro, Bruma, Tiago Çukur, Arao, Gustavo Henrique gibi oyuncularla yollar ayrıldı. Samet Akaydin, Avrupa kadrosuna dahil edilmezken, Luan Peres'in ise sakatlığı nedeniyle lisansının dondurulması gündemde.

YENİ TRANSFERLER ETKİLİ OLDU Jorge Jesus sonrası büyük bir değişim geçiren Fenerbahçe kadrosuna birçok yeni isim dahil edildi. Özellikle savuma hattına yaptığı takviyelerle geçtiğimiz sezona göre çok daha az gol yiyen sarı-lacivertlilerde yeni transferler kısa sürede etki yarattı. Fenerbahçe'nin doğrudan ilk 11 dahil ettiği Alexander Djiku ve Rodrigo Becao taraftardan tam not aldı. Uzun yıllar Serie A'da görev yapan Brezilyalı stoper Becao, İtalyan liginin önemli savunmacıları arasındaydı. Sertliği ile bilinen futbolcu özellikle ligde son oynanan Ankaragücü maçında takdir topladı.