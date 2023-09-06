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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal farkı: Fenerbahçe savunması güven veriyor! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal farkı: Fenerbahçe savunması güven veriyor!

        Fenerbahçe'de sezon başında takıma İsmail Kartal'ın gelmesiyle Jesus döneminden kalma birçok şey değişti. Özellikle oyun kurgusunda farklılıklara giden sarı-lacivertliler, defansif anlamda da güven verdi. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde milli araya kadar 12 maça çıkan Fenerbahçe 11 gol yemişti. Bu sezon ise İsmail Kartal yönetiminde sahaya çıkan Kanarya, 9 maçta kalesinde 3 gol gördü. İşte Kartal yönetiminde değişenler...

        Özer Çak
        ocak@haberturk.com
        Giriş: 06.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:21
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        İsmail Kartal farkı!
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        Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yollar ayırmış ardından 3. İsmail Kartal dönemi başlamıştı. Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal ise takımın başına geçmesiyle oyun sistemiyle ilgili de ipuçları vermişti.

        İsmail Kartal, sezon genelinde de sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, 4-3-3, 4-1,4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacaklarını, oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebileceklerini, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini, zaman içinde skora göre 2 forvetli sisteme de geçebileceklerini söylemişti.

        İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE DEFANS GÜVEN VERDİ

        İsmail Kartal'ın sezon genelinde 4-3-3, 4-1,4-1, 4-2-3-1 formasyonları ile sahaya çıkacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe 9 resmi müsabaka oynadı. Bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, toplamda 3 gol yedi.

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        Gol yenilen karşılaşmalar:

        Fenerbahçe: 3 - Maribor: 1

        Fenerbahçe: 5 - Twente: 1

        Fenerbahçe: 2 - Gaziantep FK:1

        JESUS DÖNEMİNDE 3'LÜ SİSTEM ÇOK ELEŞTİRİLDİ

        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, Jorge Jesus ile lige ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmış ardından alınan puan kayıpları ve hatalı yenilen gollerin ardından tecrübeli çalıştırıcı çokca eleştirilmişti.

        JESUS YÖNETİMİNDE 12 MAÇTA 11 GOL YENİLDİ

        Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı ilk 12 resmi maçta 11 gol yedi. Bu karşılaşmalardan 3 tanesine 3'lü sistemde çıkan sarı-lacivertliler kalesinde 5 gol gördü. Diğer 9 karşılaşmaya ise farklı formasyonlarda çıkan Jorge Jesus takımın 6 gol daha yemesine engel olamadı.

        Gol yenilen karşılaşmalar:

        Fenerbahçe: 1 - Dinamo Kiev: 2

        Slovacko: 1 - Fenerbahçe: 1

        Fenerbahçe: 3 Ümraniyespor: 3

        Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2

        Fenerbahçe: 4 - Austria Wien: 1

        Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

        Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev: 1

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        GEÇEN SEZONDAN DEĞİŞMEYEN TEK İSİM FERDİ

        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon lige başlandığındaki kullandığı defans hattında değişmeyen tek isim Ferdi Kadıoğlu.

        Sarı-lacivertlilerin ilk 4 haftada 6 gol yediği defans hattı ise şöyle:

        Luan Peres, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu

        Luan Peres, Szalai, Lemos, Ferdi Kadıoğlu

        Luan Peres, Szalai, Lemos (3'lü sistem)

        BU SEZON LİGDE 3 MAÇTA 1 GOL YEDİ

        Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde ligde çıktığı 3 maçta sadece 1 gol yedi.

        DEPLASMANDA HİÇ GOL YEMEDİ

        Fenerbahçe bu sezon çıktığı 9 resmi karşılaşmada ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmada kalesinde hiç gol görmedi.

        JESUS TEMİZLİĞİ YAPILDI

        Yeni sezon için kadrosuna birçok futbolcuyu katan Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği yapıldı. Jesus döneminde kadroya katılan Pedro, Bruma, Tiago Çukur, Arao, Gustavo Henrique

        gibi oyuncularla yollar ayrıldı. Samet Akaydin, Avrupa kadrosuna dahil edilmezken, Luan Peres'in ise sakatlığı nedeniyle lisansının dondurulması gündemde.

        YENİ TRANSFERLER ETKİLİ OLDU

        Jorge Jesus sonrası büyük bir değişim geçiren Fenerbahçe kadrosuna birçok yeni isim dahil edildi. Özellikle savuma hattına yaptığı takviyelerle geçtiğimiz sezona göre çok daha az gol yiyen sarı-lacivertlilerde yeni transferler kısa sürede etki yarattı. Fenerbahçe'nin doğrudan ilk 11 dahil ettiği Alexander Djiku ve Rodrigo Becao taraftardan tam not aldı.

        Uzun yıllar Serie A'da görev yapan Brezilyalı stoper Becao, İtalyan liginin önemli savunmacıları arasındaydı. Sertliği ile bilinen futbolcu özellikle ligde son oynanan Ankaragücü maçında takdir topladı.

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