İsmail Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!

"ZEMİN BİZİ ETKİLEDİ"

Kendi oyunlarını 2. yarıda sahaya gösterdiklerini ifade eden İsmail Kartal, “Samsunspor takımını ve şehrini tebrik derim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu kadar güzel bir statta daha güzel bir zeminde oymamak isterdik. Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha istekliydik. Kendi oyunumuzu oynayarak maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı bu günkü galibiyet için kutluyorum. Bu galibiyeti vefat eden yönetim kurulu üyemize armağan ediyorum. Cengiz ve Fred’in ciddi sakatlıkları yok. Onların fiziksel durumunu biliyorduk. Biz de fiziksel durumlarını biliyorduk. 60 dakika oyunda tutup takıma adapte etmek istiyorduk. Cengiz’i daha erken oyundan aldık. Fred ve Cengiz’i de takımın fizik kalitesine yükselttiğimizde daha güçlü bir takım olacağız” dedi.