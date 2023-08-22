İsmail Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası konuştu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçını 2-0 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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"ZEMİN BİZİ ETKİLEDİ"
Kendi oyunlarını 2. yarıda sahaya gösterdiklerini ifade eden İsmail Kartal, “Samsunspor takımını ve şehrini tebrik derim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu kadar güzel bir statta daha güzel bir zeminde oymamak isterdik. Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha istekliydik. Kendi oyunumuzu oynayarak maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı bu günkü galibiyet için kutluyorum. Bu galibiyeti vefat eden yönetim kurulu üyemize armağan ediyorum. Cengiz ve Fred’in ciddi sakatlıkları yok. Onların fiziksel durumunu biliyorduk. Biz de fiziksel durumlarını biliyorduk. 60 dakika oyunda tutup takıma adapte etmek istiyorduk. Cengiz’i daha erken oyundan aldık. Fred ve Cengiz’i de takımın fizik kalitesine yükselttiğimizde daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
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TRANSFERLERİN DURUMU
"Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli. Bundan dolayı transfer ettik ama daha tam hazır değiller. Takımın seviyesine geldiklerinde oyun gücümüze katkı verecekler. İki oyuncuya kramp girdi. Tam anlamıyla hazır değiller. Zaman içerisinde oyuncularımızın seviyesini yükselttiğimiz zaman takıma daha çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum"
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"HOLLANDA'YA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"
Twente maçında avantajlı bir skor almak istediklerini de sözlerine ekleyen Kartal, “3 günde 1 maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Twewnte maçında elimizdeki en dinlenmiş sağlıklı oyuncularla oynayacağız. İstanbul’da avantajlı bir skor elde edip, Hollanda’ya avantajlı gitmek istiyoruz” diye konuştu.
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İPTAL EDİLEN GOL İÇİN AÇIKLAMA
"Daha tam olarak izleyemedik. Bakıp izleyeceğiz. Burada hakemlerin takdirine bırakmak lazım. Öyle karar verdiler. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum."
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