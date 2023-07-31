İsmail Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!

"TÜRKİYE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

"Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini genişleterek 3 kupada yarışabileceğimizi söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olması, bunun için de çok çalışıyoruz."