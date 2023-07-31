İsmail Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru maçı öncesinde İsmail Kartal ve İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Rövanş maçı öncesi konuşan İsmail Kartal transfere de değindi. İşte açıklamaları...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
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"BAŞKA OYUNCULARA ŞANS VERECEĞİM"
"İlk maçı güzel bir oyun ve skorla kapattık. Futbolda dün yoktur, ciddiyeti elden bırakmamak gerekiyor. YÖnemli bir kadroya sahibiz. 3 kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'deki hedefimiz ligi kazanmak, kupayı kazanmak. Avrupa'da da bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. İlk 11'de ise ilk maçtan Djiku'nun ufak bir sakatlığı var, onu kadroya almadık. Bununla beraber bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek, başka oyunculara şans vereceğim."
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"TÜRKİYE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"
"Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini genişleterek 3 kupada yarışabileceğimizi söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olması, bunun için de çok çalışıyoruz."
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CENGİZ ÜNDER VE LIVAKOVIC TRANSFERİ
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cengiz Ünder ve Livakovic sorusu üzerine ise İsmail Kartal, "Şu anda Cengiz Ünder ve Livakovic hakkında konuşmam doğru olmaz. Çünkü ekonomik durumlar var ve kulüpler arası durumlar var. Başkanımız ve yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor." sözlerini söyledi.
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"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
"Sahaya çıkacak 11, Fenerbahçe'nin en iyi 11'dir. Bizim için sahaya çıkan 11 en iyi 11'dir. Fenerbahçe, her yerde her zaman sahaya kazanmak için çıkar."
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