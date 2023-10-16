İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

Dünyada hiçbir takımın sürekli yukarı yönlü performansa imza atamayacağını aktaran Kartal, "Her zaman dalgalanmalar olur. İnşallah bize olmaz ama rakiplerde mutlaka olacaktır. Şampiyonluk yolunda Galatasaray dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor var. Trabzonspor'a Abdullah Avcı geldi, ivme yakalayabilir. Beşiktaş ivme yakalayabilir. Adana Demirspor, çok iyi bir takım. Galatasaray'ın kadro kalitesi iyi, bizim kadromuz takım olgusunda çok iyi. Ligde daha çok şey değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rekorlara takılmadığını ve maç maç düşündüğünü dile getiren İsmail Kartal, teknik ekibini özel olarak kendisinin yetiştirdiğini ve hepsine çok güvendiğini söyledi.