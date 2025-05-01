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        Haberler Magazin İsmail Ege Şaşmaz deprem nedeniyle ailesiyle taşındı: Herkes korku ve panik halinde - Magazin haberleri

        İsmail Ege Şaşmaz: Herkes korku ve panik halinde

        İsmail Ege Şaşmaz, Marmara Denizi'nde meydana gelen, İstanbul'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ailesiyle birlikte İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Zekeriyaköy'e taşındığını açıkladı; "Herkes korku ve panik halinde"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:35
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        "Herkes korku ve panik halinde"
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        23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nde hissedilmişti. İsmail Ege Şaşmaz, depremin ardından taşınma kararı aldı.

        İsmail Ege Şaşmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'e taşındıklarını açıkladı.

        "İMKÂNI OLANLAR BİZİM GİBİ YAPABİLİR"

        Oyuncu; "Herkes korku ve panik halinde hâlâ. Biz de evimizi değiştirme kararı aldık. Zaten taşıyacaktık evi ama biraz daha hızlandırdık. Şu an Zekeriyaköy’de yaşıyoruz. İmkânı olanlar bence bizim gibi yapabilirler" dedi.

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        #İsmail Ege Şaşmaz

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