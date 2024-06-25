İsmail Çokçalış, Adana Demirspor’dan ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.
Giriş: 25.06.2024 - 18:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:48
Adana Demirspor’da 24 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Çokçalış, sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti.
Genç futbolcunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenilirken mavi-lacivertli kulüp İsmail Çokçalış’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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