28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin anavatanı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyü, yaklaşık 3 milyon liralık projeyle turizmden daha fazla pay alacak.
AA'nın haberine göre Çanakçı Kaymakamlığınca hazırlanan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması" projesinin ihalesi, mayıs ayında gerçekleştirildi.
İşi üstlenen firma çalışmalara başlarken, proje tamamlandığında, yüzlerce yıldır vadileri arasında ıslıkla iletişim kurulan ve bunun gelecek nesillere aktarılması için her yıl ıslık dili adına festival düzenlenen köyün çehresi tamamen değişecek.
Çanakçı Kaymakamı Hasan Akbulut, yaptığı açıklamada, ıslık dilinin, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını anımsattı.
Kültürel mirasın, turizm açısından değerinin yüksek olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Akbulut, "Bilindiği üzere Karadeniz Bölgesi'nde büyülü bir hikayesi olan tek yerdir Kuşköy. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.
Akbulut, Çanakçı Kaymakamlığı olarak bir süredir bölgede turizmin canlandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, DOKAP destekli bu projenin de bunlardan birisi olduğunu söyledi.
Köyde sokak iyileştirmesinin yanı sıra yapıların dış cephelerinin yöre mimarisine uygun hale getirileceğini, konaklama noktaları ve çeşitli sosyal donatılar oluşturularak bölgede turizmin canlanmasını hedeflediklerini kaydeden Akbulut, şöyle devam etti:
"Proje iki etaptan oluşuyor. Birincisi 2 milyon 158 bin 129 lira bütçeyle köydeki binalarda dış yüzey cephe kaplama yapımı planlıyoruz. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Altyapı ve üstyapı, çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. 270 günde de tamamlamayı planlıyoruz."
"KUŞKÖY ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ HALİNE GELECEK"
Akbulut, ikinci etapta da konaklama yatırımlarının gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Köyde bulunan iki katlı okulu otele çevireceğiz. Yine aynı yerde restoran ve sosyal alanlar yapılacak. Hedefimiz gelecek yılın ilk yarısında ikinci etap çalışmalarına başlamak. Proje tamamlandığında Kuşköy önemli bir turizm merkezi haline gelecek" diye konuştu.
Akbulut, proje tamamlandığında yörede bulunan Karınca Kalesi, Hapan kahvehanesi, Çanakçı Kilisesi, tarihi kemer köprülerin de değer kazanacağını sözlerine ekledi.
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