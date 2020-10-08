Süleyman Gürbüz hakim karşısında

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Kütahya Gediz’de 2019 yılının Ocak ayında öldürülen Süleyman Yıldırım’ın katil zanlısı damadı Süleyman Gürbüz çıktı. Gürbüz, cinayetin tüm ayrıntılarını dün Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programının canlı yayınında anlattı.

KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ!

Süleyman Yıldırım, 3 Ocak 2019 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde evinin önünde öldürüldü. Cinayet anında eşi, kızı Çiğdem ve damadı Süleyman Gürbüz vardı. Süleyman Yıldırım’ın kardeşi Ramazan Yıldırım katilin bir türlü bulunamaması üzerine ​Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME ​programına başvurarak gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.

Canlı yayın sırasında Süleyman Yıldırım’ın kızı Çi̇ğdem i̇se önce "Babamı öldüren bıçak kimi̇n eli̇ndeydi̇, görmedi̇m!" dedi̇. Ardından da "Eli̇nde bıçak olan eşi̇mle annemi̇n arasında babam vardı." dedi̇.

İşte bu noktada gözlerin çevrildiği Süleyman Gürbüz’den çarpıcı bir itiraf geldi. "Kayınpederimi ben öldürmedim!" ​açıklaması yapan Gürbüz, ​Didem Arslan Yılmaz’​ın ısrarlı soruları karşısında cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.

Gürbüz, kayınvalidesiyle tartışması sırasında öfkelenip bıçakla kendisine saldırdığını, o sırada elindeki bıçağı kayınpederi Süleyman Yıldırım’a sapladığını anlattı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Yayın devam ederken Süleyman Gürbüz’ün ifadelerini ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında Süleyman Gürbüz’ü gözaltına aldı.

Gürbüz, ifadesi alınmak üzere önce Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde ise ​katil zanlısı Süleyman Gürbüz, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından Gediz Adliyesi'ne sevk edildi.

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