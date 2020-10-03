İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 2020 İŞKUR TYP kura sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.Sonuçlar açıklandığı andan itibaren İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabiliyor. Ayrıca TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.