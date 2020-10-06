Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak görev yapmak için başvuran adayların gözü 2020 İŞKUR TYP sonuçlarında. Başvurularını gerçekleştirmiş olan adaylar 2020 İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırmaya başladı. İŞKUR TYP kura sonuçları belli oldu mu?

2020 İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ilanlara başvuru için son gün 21 Eylül'dü. 2020 İŞKUR TYP kura sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından açıklanacak. Kurada seçilen personel Ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda göreve başlayacak.

2020 İŞKUR TYP sonuçlarına buradan bakabilirsiniz.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.