ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI

Asil listede yer alan katılımcılardan aynı hanede TYP'li çalışan ve hane geliri asgari ücretin 1.5 katını geçen katılımcıların başvuruları alınmayacaktır. İstenilen evraklar Valilik Binasının 2. Katında bulunan İdare ve Denetim Müdürlüğüne teslim edilecek, 29.04.2024 ile 10.05.2024 tarihleri arasında evraklarını teslim etmeyen asil listede yer alan katılımcılar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

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HATAY TYP KURA SONUÇLARI

11.06.2024 Salı Günü saat 10.00’da Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Hatay 1. Noter ve Basın Mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen 10.292 kişinin müracaat ettiği ve 650 katılımcının belirlendiği TYP Katılımcısı Kura Çekimi sonuçları ektedir. 450’si Antakya ve Defne, 100’ü Kırıkhan ve 100’ü de Samandağ ilçelerimizde görevlendirilmek üzere belirlenen katılımcıların; mevzuatlar kapsamındaki incelemeleri (Hane geliri sorgulaması, aynı hanede TYP çalışanının olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları, öğrencilik durumu) yapılacaktır. Yapılan inceleme sonrasında şartları taşıyan katılımcılar davet edilecek ve programa başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir.

HATAY TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Alınan açık iş sayısı 28 bin 785 olup, bu açık işlere yönlendirmelerimiz sonucu 9 bin 397 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir" dedi.

KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA TYP KURA SONUÇLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00‘da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.

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