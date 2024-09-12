İŞKUR TYP kura sonuçları: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?
İŞKUR ile Toplum Yararına Programlar kapsamında personel alımı yapılıyor. İŞKUR TYP kura çekimi sonuçlarıyla beraber temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan kontenjan için başvuruda bulunan binlerce aday görevlerine başlayabilecekler. Başvuruda bulunan vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladı. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?
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Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılacak işçi alımları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura sonuçları açıklanıyor. Peki, TYP kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Hatay, Ankara, Van Erzurum, Kastamonu, Konya İŞKUR TYP 2024 kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi ile sorgulama sayfası...
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İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır İŞKUR TYP kura sonuçları açıklanırken; bazı illerde başvuru süreci devam ediyor.
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ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI
Asil listede yer alan katılımcılardan aynı hanede TYP'li çalışan ve hane geliri asgari ücretin 1.5 katını geçen katılımcıların başvuruları alınmayacaktır. İstenilen evraklar Valilik Binasının 2. Katında bulunan İdare ve Denetim Müdürlüğüne teslim edilecek, 29.04.2024 ile 10.05.2024 tarihleri arasında evraklarını teslim etmeyen asil listede yer alan katılımcılar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HATAY TYP KURA SONUÇLARI
11.06.2024 Salı Günü saat 10.00’da Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Hatay 1. Noter ve Basın Mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen 10.292 kişinin müracaat ettiği ve 650 katılımcının belirlendiği TYP Katılımcısı Kura Çekimi sonuçları ektedir. 450’si Antakya ve Defne, 100’ü Kırıkhan ve 100’ü de Samandağ ilçelerimizde görevlendirilmek üzere belirlenen katılımcıların; mevzuatlar kapsamındaki incelemeleri (Hane geliri sorgulaması, aynı hanede TYP çalışanının olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları, öğrencilik durumu) yapılacaktır. Yapılan inceleme sonrasında şartları taşıyan katılımcılar davet edilecek ve programa başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir.
HATAY TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Alınan açık iş sayısı 28 bin 785 olup, bu açık işlere yönlendirmelerimiz sonucu 9 bin 397 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir" dedi.
KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA TYP KURA SONUÇLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00‘da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.