2023-2024 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İŞKUR'un okullarda görev alması için güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi pozisyonlara istihdam yapması bekleniyor. Peki, "2023-2024 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?" İşte İŞKUR TYP personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...
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İŞKUR TYP kapsamında farklı pozisyonlara destek elemanı alımı yapacak. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydan oluşmaktadır. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlar; noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yönteminden oluşmaktadır. Peki, "2023-2024 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?" İşte TYP personel alımı başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
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Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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