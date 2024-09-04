İŞKUR TYP başvuru tarihi 2024: MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

2024 İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak başvurular ile ilgili olarak vatandaşlar, gerek Temizlik görevlisi gerek güvenlik gibi birçok pozisyonda okullarda görev alacak. Peki İŞKUR TYP başvurusu başladı mı? İşte, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler gibi sorulara ilişkin bilgiler...