Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Ağustos itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyururken başvuru koşulları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir ve başvurular ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...