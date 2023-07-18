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        İskoçya'nın batısında kıyıya vuran 55 pilot balina öldü

        İskoçya'nın batısındaki Dış Hebridler takımadalarında kıyıya vuran 56 pilot balinadan 55'inin can vermesiyle ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü yaşandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 08:44
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          Bölgenin önemli haber sitelerinden Hebrides News'te yer alan habere göre Birleşik Krallık tarihinin en büyük toplu balina ölümü, takımadaların Lewis Adasındaki Traigh Mhor sahilinde gerçekleşti.

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          Geçen cumartesi gecesi kıyıya yakın halde yüzen bir balina sürüsünün tespit edildiği belirtilen haberde balina sürüsünün pazar sabahı kıyıya vuruğu kaydedildi.

          Gelgit nedeniyle suyun çekildiği sahilde cansız halde bulunan pilot balinaları kurtarmak için Britanya Deniz Hayatı Kurtarma Dalgıçları (BDMLR), İskoçya Karaya Vuran Canlılar Programı (SMASS) ve çeşitli kamu kuruluşları çalışma başlattı.

        • 3

          SS yetkilisi Mariel ten Doeschate basına yaptığı açıklamada, sahile geldiklerinde ilk olarak balinaları düz çevirdiklerini ve yaşamsal faaliyetlerini kontrol ettiklerini söyledi.

          İki canlı balinayı kurtarmayı başardıklarını anlatan ten Doeschate, bir balinanın yüzerek uzaklaştığını, diğerinin ise tekrar kıyıya vurarak öldüğünü kaydetti.

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          "DOĞUM YAPMAKTA ZORLANAN DİŞİ BALİNA SÜRÜYÜ KIYIYA ÇEKMİŞ OLABİLİR"

          Kurtarma görevlileri, ölen 55 balinadan ikisinin yeni doğduğunu, bazı dişi balinaların ise hamile olduğunu açıkladı.

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          BDMLR'den yapılan açıklamada neredeyse tüm sürünün öldüğü tahminine yer vererek, "Sığ su ve sert rüzgar canlı halde bulunan balinaların da kurtarılmasını zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

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          Öğlen saatlerinde gelindiğinde ise kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalacağı gerekçesiyle yaşam belirtisi gösteren balinalara daha fazla acı çekmemesi için ötenazi yapıldı.

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          Kurtarma görevlileri, doğum yapmakta zorlanan bir dişi balinanın tüm sürüyü kıyıya çektiğini düşünüyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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